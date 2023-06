Lotto Dstny komt met fantastisch nieuws over Arnaud De Lie na zware val in Duinkerke en maakt zijn komend programma bekend

Arnaud De Lie (21) kwam in de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke, op 16 mei, zwaar ten val. Hij liep een klaplong op, een gebroken sleutelbeen, een barst in het borstbeen en een gebroken rib.

De Lie kreeg twee weken groen licht om opnieuw te beginnen trainen en ondertussen ondervindt De Lie geen hinder meer van zijn meerdere breuken, dat laat Lotto Dstny weten. En dus kan De Lie komende zondag aan de start staan van het BK in Izegem.

Maar van kopmanschap is geen sprake. "Arnaud start zonder enige stress. Hij weet dat hij nog geen 100% is, maar hij wil er vooral bij zijn op het BK om z’n steentje bij te dragen", zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer.

Stage tijdens de Tour

De Lie zal dus vooral het team proberen te helpen en nog eens van competitie proeven voor hij op stage vertrekt richting Livigno, waar hij zich zal voorbereiden op de Ronde van Wallonië, die op 22 juli van start gaat in Hoei.

📢 @Arnaud_De_Lie will be back in action at the nationals this weekend, to help his teammates in the battle for the Belgian tricoulour.



