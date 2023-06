'Lotte Kopecky trekt haar conclusies en kiest haar voorbereiding voor de Tour'

Lotte Kopecky zal dit jaar de Giro Donne niet rijden. Volgens Het Laatste Nieuws vindt ze de combinatie van de Giro met de Tour de France Femmes te zwaar.

In haar carrière reed Lotte Kopecky al 3 keer de Giro Donne. Vorig seizoen reed ze nadien ook nog eens de Tour de France Femmes. In beide koersen deed ze in enkele ritten mee voor de overwinning, maar ze kwam nooit verder dan een ereplaats.

Kopecky vond de combinatie Giro-Tour te zwaar en trok daar haar conclusies uit. Haar team SD Worx meldde aan Het Laatste Nieuws dat ze dit jaar geen Giro zal rijden, die op 30 juni van start gaat. Ze zet daardoor alles op de Tour om daar een ritzege te behalen.

In de aanloop naar de Tour rijdt Kopecky donderdag nog het BK tijdrijden en zondag de wegrit. Op 1 juli volgt dan een juniorenkoers in Beernem en een dag later rijdt ze een criterium in het Nederlandse Gilzen. Nadien is er de Tour van 23 tot en met 30 juli.

Na de Tour zal Kopecky nog het WK in Glasgow rijden. Ze zal er de wegrit meerijden en nadien ook op de piste naar de wereldtitel meedingen.