Schaduwfavorieten krijgen voor het BK slecht nieuws te horen, ook onzekerheid over Sanne Cant

Net voor het BK in Izegem hebben 2 kanshebsters forfait moeten geven. Jesse Vandenbulcke en Marthe Truyen kwamen ten val en ook over Sanne Cant is er nog onzekerheid. Zij wacht nog de resultaten van een onderzoek af.

Door de schrapping van de Lotto Belgium Tour was het voor de Belgische vrouwen al sowieso richting het BK puzzelen. Zo namen verschillende rensters deel aan een kermiskoers in Prosperpolder, maar voor niet iedereen liep het goed af. Zo was er een valpartij en Jesse Vandenbulcke liep daarbij een breukje in haar enkel op. Ze moet geopereerd worden en zo kan ze zondag niet aan het BK in Izegem deelnemen. Ook Marthe Truyen was bij een val betrokken. Daarbij brak ze haar sleutelbeen en zo kan ze zondag haar goede vorm op het BK niet tonen. Ze won dit seizoen al de Antwerp Port Epic en eerder werd ze 3e in Parijs-Roubaix. Sanne Cant was ook bij de valpartij betrokken en over haar deelname bestaat nog onzekerheid. Ze wacht nog de onderzoeksresultaten af.