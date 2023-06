'Soudal Quick-Step heeft interesse in Amerikaans talent'

Soudal Quick-Step heeft belangstelling voor Luke Lamperti. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De Amerikaan maakte dit seizoen al indruk.

Afgelopen week was Luke Lamperti actief in de Giro voor beloften. Daar won hij een rit en werd hij in een andere rit 8e. Ook werd hij 4e in het puntenklassement.

De Amerikaan is een spurter en toonde eerder dit jaar al zijn snelle benen. Lamperti mocht dit jaar al 8 keer juichen. Zo boekte hij in de Ronde van Japan 3 zeges bij de profs, terwijl hij nog geen prof is.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Soudal Quick-Step interesse in Lamperti hebben. Momenteel rijdt hij nog voor Trinity Racing waar hij einde contract is. De 20-jarige kan in 2024 zomaar prof worden.

Info @Gazzetta_it - According to our sources @luke_lamperti - recent stage winner at Giro Next Gen (now with Trinity Racing) - could jump in World Tour with @soudalquickstep @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 19, 2023

STRIJD OM BEN TULETT

Nog volgens La Gazzetta dello Sport zou Ben Tulett (21) onder de belangstelling van verschillende ploegen staan. De renner van INEOS Grenadiers won de Ronde van Noorwegen en kan rekenen op interesse van Jumbo-Visma en UAE.