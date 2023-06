Ultieme chaos voor de start van de Giro Donne: de Italiaanse wielerbond kan het doemscenario vermijden

Over 10 dagen begint de Giro Donne. Al hangt er een donkere wolk boven de koers. De organisatie kent immers nog heel wat zorgen en mogelijk zou de Giro niet van start gaan.

Zo kregen alle rensters nog niet het prijzengeld van vorig jaar. Ook zou het parcours nog niet volledig bekend zijn en het personeel is voor vorig jaar nog maar deels betaald. En er zou ook geen livestreaming zijn.

"De organisatie is nogal vrij amateuristisch", is Iris Slappendel, medeoprichtster van de rennersvakbond The Cyclist Alliance (TCA), bij Sporza streng. "De Giro Donne heeft al niet de beste reputatie, maar dit is misschien wel het meest extreme dat we al gezien hebben."

Een van de grote boosdoeners is het financiële. Het wou vorig jaar niet onderdoen voor de Tour de France Femmes en trok het prijzengeld gevoelig op. Het werd 50.000 euro. Volgens Slappendel zorgt de Tour de France Femmes voor extra druk bij de andere organisaties: "Maar eerst moet je ervoor zorgen dat de basis in orde is en dat je wedstrijd op een veilige manier kan plaatsvinden. De prijzenpot is geen prioriteit bij de rensters."

UIT DE WORLDTOUR?

Vanaf volgend jaar zal de organisatie van Starlight aan RCS die de Giro bij de mannen organiseert, doorgegeven worden. Maar als de Giro Donne niet doorgaat of geen live-uitzending kent, dan dreigt de koers uit de WorldTour te vallen.

"En daar zal overnemer RCS niet blij mee zijn", aldus Slappnedel. Mogelijk zou de Italiaanse wielerbond de oplossing bieden en het financiële gat willen dichtfietsen.