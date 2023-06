🎥 Verrassing: topsprinter verlengt dan toch bij Jumbo-Visma

Olav Kooij heeft zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd. Dat is toch wel een verrassing, want hij leek op weg naar de uitgang en kon van verregaande interesse van andere teams genieten. Zijn nieuwe contract loopt tot eind 2025.

Bij Jumbo-Visma leek het er lange tijd op dat Olav Kooij het team zou verlaten. Eerder dit jaar werd hij dan ook verschillende keren gelinkt met een aantal teams. Zo was er verregaande interesse van Team DSM en ook enkele Franse teams.

Uiteindelijk kwam Jumbo-Visma met verrassend nieuws. Kooij verlengde met 2 jaar en zal dus tot eind 2025 bij het team blijven. In een filmpje op sociale media maakte het Nederlandse team het nieuws bekend.

In 2021 werd Kooij profrenner. Hij toonde zich meteen in de massasprints en eind dat jaar boekte hij ook al een paar zeges. Een jaar later brak hij definitief door. Hij boekte in de Ronde van Polen zijn 1e WorldTour-zege en zit ondertussen al aan 21 profzeges.