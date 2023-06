Duidelijk steun uitgesproken: "Ik kies de kant van Wout van Aert, één van de meest krachtige wielrenners op de planeet"

Er is nogal wat discussie over Wout van Aert en de houding die hij aanneemt in zijn team. Steun is er voor hem gelukkig ook wel. Ook ex-wielrenner Brent Bookwalter spreekt die uit.

De discussie is onder meer het gevolg van de Netflix-docu Unchained over de Tour van vorig jaar, die deed uitschijnen dat het kopmanschap van Vingegaard voor het klassement en de rol van Van Aert mekaar soms in de weg zat.

"Ik kies de kant van Wout van Aert, als het gaat over zijn commentaren over de docu en de plek die hij inneemt in de media", zegt Brent Bookwalter op NBC. "Als hem gevraagd werd naar zijn mening over de serie, zei hij dat het een beetje overdreven en gesensationaliseerd was. Op vlak van het oppoken van die interne rivaliteit in het team."

© photonews

"Misschien deed de show dat wel wat, maar ik genoot wel van de beelden van de maaltijden en in het hotel", gaat de man die zelf koerste tot eind 2021 verder. "Vingegaard was in het wilde weg aan het staren, nadat Van Aert hem had achter gelaten."

Terwijl Vingegaard toch dé man was die Pogacar van zijn troon stootte en de Tour veroverde. "Het is goed om ook wat de menselijkheid en onzekerheid te zien bij zo iemand." Over Van Aert is Bookwalter duidelijk: "Hij is een 'killer' die wil winnen en is één van de meest krachtige wielrenners op de planeet, laat hem maar doen".