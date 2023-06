Jos van Emden is de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden, SD Worx niet aan het feest bij de vrouwen

Jos van Emden is voor de 3e keer Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Hij was sneller dan Daan Hoole en Sjoerd Bax. Bij de vrouwen won Riejanne Markus. Ze was een klasse te sterk dan Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

Er stonden woensdag verschillende nationale tijdritkampioenschappen op het programma. Zo was Elspeet, in de buurt van Apeldoorn, het decor voor het Nederlandse kampioenschap.

Jos van Emden was de snelste bij de mannen. Hij was 18 seconden sneller dan Daan Hoole en 24 seconden sneller dan Sjoerd Bax. Het was al de 3e titel voor van Emden. Titelverdediger Bauke Mollema werd 5e.

Bij de vrouwen was Riejanne Markus de snelste. Na 42 km was ze 55 seconden sneller dan Demi Vollering. Annemiek van Vleuten volgende op 1'13". Voor Markus is het haar 1e nationale tijdrittitel.

© photonews

Toptalent Joshua Tarling was dan weer de snelste in Groot-Brittannië. De 19-jarige klopte Fred Wright (+1'03") en Connor Swift (+1'10"). Ethan Vernan van Soudal Quick-Step werd 5e.

In Luxemburg viel er een primeur. Voor het eerst sinds 2007 werd Christine Majerus niet de kampioen van haar land. Nina Berton klopte haar in 7 km met 6 seconden. Marie Schreiber stond mee op het podium.

Alexey Lutsenko kroonde zich voor de 3e keer tot de beste tijdrijder in Kazachstan. Over 30 km viel er niets te doen aan de renner van Astana. Hij was 1'24" sneller dan ploegmaat Dmitriy Gruzdev en 1'35" sneller dan Anton Kuzmin.

In Letland ging de winst dan weer naar Toms Skujins. Na 27,5 km was hij 24 seconden sneller dan Krists Neilands en 40 seconden sneller dan Emils Liepins. Voor Skujins is het al zijn 4e tijdrittitel.