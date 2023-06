Organisatie EK 2025 toebedeeld: 13 titels moeten in 5 dagen uitgedeeld worden

De Europese kampioenschappen wielrennen zullen in 2025 in de Drôme en de Ardèche doorgaan. De Europese wielerbond heeft de voorkeur aan de Franse departementen gegeven.

In 2025 zullen de Europese kampioenschappen wielrennen over 5 dagen gespreid worden. Tijdens die periode zullen 13 titels uitgedeeld worden. Het gaat om de wegwedstrijden en tijdritten voor junioren, beloften, elite vrouwen, elite mannen en de mixed relay.

De Drôme en de Ardèche zullen het decors van dat EK zijn. De Europese wielerbond (UEC) gaf de voorkeur aan de 2 Franse departementen. De organisatie zal in handen van het UEC, de Franse wielerbond en de Boucles Drôme-Ardèche Organisation zijn. Die laatste organiseert ook elk jaar de Faun-Ardèche Classic en de Faun-Drôme Classic.

In 2025 zal het overigens de 10e editie van het EK zijn. In 2016 ging het EK voor het eerst in Plumelec door. Ook in 2020 was Frankrijk het decor. Toen ging het EK in Plouay door.

Dit jaar zal het EK in Drenthe doorgaan. De VAM-berg is dan de scherprechter. In 2024 organiseert Limburg het EK. Heusden-Zolder en Hasselt vormen dan het decor.