Quinten Hermans staat in principe voor zijn debuut in de Tour: "Daar kijk ik al naar uit"

Quinten Hermans zal straks in principe de Tour de France voor het eerst rijden. Hij kijkt er al naar uit en vooral dan naar het begin in het Baskenland. Het gaat er al meteen stevig omhoog.

Vorig seizoen besliste Intermarché-Circus-Wanty dat Quinten Hermans de Tour de France toch niet zou rijden. Hij maakte de overstap naar Alpecin-Deceuninck en daardoor mocht hij de Tour dus niet rijden. Een jaar later is Hermans wel voor de Tour voorzien. Al moet dat nog officieel bevestigd worden. Hij zal er dus zijn debuut maken.

Hermans kijkt al naar zijn debuut uit, maar ziet dat het wel zwaar zal worden. "‘Ik heb de 1e ritten al gezien en het is echt een zware ronde", vertelde hij aan In de Leiderstrui. "De 1e 2 ritten in het Baskenland zijn al knap lastig. Zeker de Jaizkibel (scherpechter in rit twee, red.) heb ik al meerdere keren opgereden en dat is echt wel pittig."

Het lijkt wel een begin voor Hermans te worden: "Maar het is toch ook wel iets wat mannen als Mathieu van der Poel mogelijk nog kunnen overleven. Ik kijk er alleszins al naar uit."