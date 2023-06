BK tijdrijden stemt niet iedereen gelukkig: "Het loopt voor geen meter"

In Herzele wordt er gestreden voor de Belgische titel in het tijdrijden. En het parcours valt niet bij iedereen in de smaak.

Het parcours van het BK tijdrijden in Herzele is met 41,6 kilometer het langste sinds dat van 2020 in Koksijde, dat toen 42,1 kilometer lang was. Die afstand is ook meer dan wat renners gewoon zijn dan in rittenkoersen.

Daarnaast zijn er ook nog 326 hoogtemeters én moeten de renners afrekenen met regen, wat het allemaal nog lastiger maakt. Want het parcours in en rond Herzele is heel technisch, dat ondervond Rune Herregodts bij de verkenning.

"Er is bijna geen enkel stuk waarop je 5 minuten kan doortrappen zonder dat je een bocht tegenkomt", zei Herregodts bij Sporza. "Als je dan eens op stroken rijdt die ietwat rechtdoor lopen, is dat op beton dat voor geen meter loopt."

"Het gaat voortdurend op en af. Vlakke stukken zijn er niet. Ook dat zorgt ervoor dat je moeilijk in je ritme komt. Als je stilvalt, zal je echt veel tijd verliezen", stelde Herregodts nog.