Oliver Naesen ziet kwalijke evolutie in het wielrennen de laatste tijd: "Het is jammer"

Oliver Naesen werd in 2017 Belgisch kampioen op de weg, een van zijn vijf profoverwinningen. Hij strijdt de komende weken ook voor een nieuw contract.

Sinds zijn Belgische titel in 2017 kon Oliver Naesen (32) nog twee keer zegevieren. Hij won in 2018 de Bretagne Classic, in 2019 won Naesen de zevende rit in de BinckBank Tour.

Komende zondag staat Naesen met zijn ploegmaats Stan Dewulf, Greg Van Avermaet en zijn broer Lawrence Naesen aan de start van het BK. Op dat BK is er een heuvelzone met drie keer de Monte- en Kemmelberg.

Ploegleiders beslissen te veel

Na de laatste keer de Kemmelberg is het nog 130 kilometer tot de streep in Izegem. Naesen verwacht dan ook vuurwerk en als een groep wegrijdt met de goede namen van de topploegen, dan zal de koers wel in een plooi liggen, denkt Naesen.

"Na de Kemmelberg zullen de sportdirecteurs wel een klapke komen doen. De koers wordt de laatste tijd meer en meer gestuurd vanuit de volgwagen en dat is jammer", stelt Naesen nog.