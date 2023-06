Remco Evenepoel grijpt naar 'geheim wapen' op BK tijdrijden in strijd tegen Wout van Aert

Bij de vrouwen gingen heel wat favorieten zoals Lotte Kopecky en Julie De Wilde tegen de grond tijdens het BK tijdrijden op de natte wegen in en rond Herzele. Remco Evenepoel wil daarom geen risico's nemen.

Evenepoel zal namelijk met een speciale regenband rijden tijdens het BK, maar volgens Soudal Quick-Step is het niet heel speciaal. "Er wordt een ander soort rubber of kevlar gebruikt", klinkt het bij Sporza.

Daardoor zal Evenepoel iets sneller door de bochten kunnen gaan en zal hij ook iets zekerder kunnen zijn in de bochten. "We zetten ook iets minder druk op de banden. Ook dat geeft hen nog iets meer gemoedsrust", klinkt het nog.

The defending champion has just completed his recon ✌️



