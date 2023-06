Contador vreest om andere reden dan polsblessure voor Pogacar in de Tour én strooit met lof voor Van Aert

Nog een week en de Tour gaat van start in het Spaanse Baskenland. Alberto Contador ziet met Vingegaard en Pogacar twee topfavorieten, maar vreest ook voor de kansen van de Sloveen.

De Tour lijkt dit jaar weer een strijd te worden tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Terwijl Vingegaard een vlekkeloze voorbereiding kende met een dominante zege in de Dauphiné, was die van Pogacar verstoord door zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik.

En dat baart Alberto Contador zorgen. "Ik maak me zorgen. Maar wat me zorgen baart, is niet zijn pols tijdens de koers. Wat me zorgen baart, is hoe die polsblessure zijn voorbereiding heeft beïnvloed", zei de tweevoudige Tourwinnaar bij Eurosport.

"Het is duidelijk dat ze veel plannen hebben moeten wijzigen." Contador wijst op geschrapte trainingskampen, programma's van renners die Pogacar moeten bijstaan in de Tour die moesten gewijzigd worden, verkenningen van ritten en tijd in de windtunnel die moest geschrapt worden.

Bewondering voor Van Aert

Contador zou dan ook het voordeel geven aan Vingegaard. "Waarom? Vanwege Van Aert. Van Aert is niet alleen een cruciale renner in de bergen, Van Aert is een cruciale renner op elk terrein. Hij liet het ons vorig jaar zien op de kasseien. En we weten hoe geweldig Kuss kan zijn", zei Contador nog.