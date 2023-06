Geen doemscenario voor grote ronde bij de vrouwen: de federatie en de televisie vinden een akkoord

Begin deze week zag het er voor de Giro Donne niet rooskleurig uit. Er waren voor de komende editie nog veel onduidelijkheden en bovendien waren er financiële problemen. Organisator Starlight kon maar geen akkoord over de tv-uitzendingen vinden. Zo was het mogelijk dat de Giro zelfs niet zou doorgaan en daardoor kon de grote ronde zelfs volgend seizoen uit de WorldTour vallen.

Uiteindelijk zou er dan toch een akkoord over de tv-uitzendingen gevonden zijn. De Italiaanse wielerbond schoot ter hulp en vond een akkoord met de RAI. Al zou het niet om de beoogde 730.000 euro gaan. Toch zal de Giro Donne doorgaan en is er dus geen doemscenario.

The Giro Donne TV issues have been sorted and the Giro Donne will take place!



RAI has reached an agreement with the Italian Fed to produce TV - this will be lower than the €730k quoted by Infront so is approved and signedhttps://t.co/iLOtdNuz5r