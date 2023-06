Na het BK strijdt Jasper Philipsen voor het groen in de Tour: "Alles zal van Wout Van Aert afhangen"

Jasper Philipsen heeft na het BK nog een groot doel en dat is de groene trui in de Tour de France. Wout Van Aert gaf eerder al aan dat hij niet voor die trui gaat, maar de Vlam van Ham houdt toch rekening met hem.

Zondag is Jasper Philipsen een van de topfavorieten om in Izegem Belgisch kampioen te worden. Het is een uitgelezen kans voor hem. Het is een parcours voor sprinters en hij verkeert in uitstekende vorm. Getuige zijn Baloise Belgium Tour.

Die uitstekende vorm wil Philipsen ook in de Tour de France etaleren. De groene trui is het doel, waar hij vorig jaar nog 2e in het nevenklassement eindigde, achter de ongenaakbare Wout Van Aert.

In 2023 zegt Van Aert voor het groen niet mee te zullen doen. Al houdt Philipsen nog altijd rekening met hem. "Alles hangt toch van hem af", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Hij kan onderweg zoveel punten meegraaien in dspurts en door met ontsnappingen meeschuiven, dat hij haast in de remmen moet gaan om het groen niet te pakken."

Anderzijds beseft Philipsen ook wel dat hij de favoriet is om de groene trui te winnen als Van Aert toch de punten laat lopen. "Maar meerdere spurters komen dan in aanmerking", vulde hij aan. "Het zal vooral zaak zijn om ritten te winnen. De tussensprints zullen minder doorwegen. Het is zaaks om altijd vol voor de eindsprint te gaan. Anders loop je een pak punten mis."