🎥 Superman blijft maar winnen in de Ronde van Colombia: hij zit al aan ritzege nummer 8(!)

Miguel Angel Lopez blijft aan zijn opmerkelijke reeks bezig. Hij won ook de 8e rit en zit zo al aan 8 ritzeges in de Ronde van Colombia. Zo rijdt hij daar iedereen op een hoopje.

Door vermeende betrokkenheid in een dopingzaak werd Miguel Angel Lopez eind 2022 bij Astana ontslagen. De Colombiaan vond geen onderdak bij een ander WorldTour-team en zo zakte hij af naar het continentale circuit. Zo tekende hij een contract bij Medellin-EPM.

Lopez wil in dat seizoen er alles aan doen om naar het profcircuit terug te keren. Zo is hij aan een sterk seizoen bezig en in de Ronde van Colombia is hij helemaal aan het domineren.

Zo won Lopez de proloog en de 1e rit. Nadien won hij ook nog etappes 3, 4, 5, 6 en 7. Enkel rit 2 won hij niet, maar die eindigde ook niet met een aankomst bergop. Vanaf dat de rit op een klim eindigt is de rest gezien en zo geschiedde ook in rit 8. Daar sprintte hij op een aankomst bergop en zo won hij al zijn 8e rit in Colombia.

In het klassement valt zijn dominantie ook meteen op. De rest staat al op minuten van Lopez. Zo staat Wilson Estiben Peña 2e en staat hij op 4'21" van Lopez.