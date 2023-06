Alpecin-Deceuninck kiest voor een opmerkelijke Tour-presentatie van Mathieu van der Poel en co: "Vervoeg ons tijdens de rit"

Het is al langer bekend dat Alpecin-Deceuninck en Zwift nauwe banden hebben. Elk jaar is er een wedstrijd bij Zwift en de winnaar daarvan krijgt een contract bij het Belgische team. Zo versierde Jay Vine een profcontract. De Australiër maakte in het peloton al veel indruk en ondertussen rijdt hij al voor UAE.

Voor de aankondiging van zijn Tour-selectie zal Alpecin-Deceuninck dit jaar van Zwift gebruik maken. Op maandag 26 juli start om 18.30 uur een virtuele rit en worden de 8 renners die de Tour zullen rijden bekendgemaakt. Zo zullen de andere namen naast Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Quinten Hermans bekendgemaakt worden.

Ook zal er iets extra voor de fans zijn. Ze kunnen zich inschrijven voor het evenement en samen met de Tour-renners de tocht verder afwerken. Ook mogen de deelnemers vragen aan de renners stellen.

🤩 #TDF2023 is around the corner, and we have something cool for you! Discover our 8 riders for this year’s @LeTour at first hand, during our line-up reveal on Zwift! 💛



📅 Monday June 26 - 6.30 P.M CET!



