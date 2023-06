Fenomenale Kopecky maakte met grandioze inspanning ferm statement, toch? "Enerzijds wel, maar anderzijds..."

Wanneer Lotte Kopecky die grandioze inspanning uit haar benen schudde, was dat al een statement richting concurrentie om te laten weten dat ze de titel echt niet ging laten liggen. Tenminste, zo bekeken wij het.

Lotte Kopecky pronkt dus met de Belgische dubbel, na ook al een zege in het nationale tijdritkampioenschap. "In de tijdrit geloofde ik er veel meer in. Vandaag moet voor mij al alles meezitten. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Echt controle heb je niet. Ik ben immers alleen."

NIET TE VEEL RUIMTE GEVEN

Hoe is het dan toch gelukt om het op haar eentje klaar te spelen? "Het is gewoon inschatten van wanneer ik een inspanning moet leveren en wanneer ik kan hopen dat een ander de inspanning levert. In de mate van het mogelijke mag je de rest niet te veel ruimte geven. Je mag niemand een halve minuut laten wegrijden."

In de finale reed Kopecky in één ruk naar een kopgroep toe met een oersterke versnelling. Een statement van jewelste. "Goh ja, enigszins wel. Maar anderzijds kan ik na zo'n inspanning ook niet blijven reageren als de volgende gaat."

REKENING GEHOUDEN MET DE WILDE

Na die hergroepering was het kwestie om haar spurt ten volle te lanceren. "Helemaal zeker van winst ben je nooit, maar ik had er wel een goed gevoel bij. Met Julie De Wilde hield ik in de sprint nog rekening. Julie is best snel. Ik weet niet wat voor haar foutgelopen is. Maakt ook niet uit." De Wilde zat ingesloten, de rest kon Kopecky niet bijbenen.