🎥 Nieuwe beelden van val Peter Sagan duiken op: had hij wel recht om zo boos te worden?

Peter Sagan gaat zelf niet vaak tegen de grond, maar brengt andere renners wel vaak in een gevaarlijke situatie. Herinner de Tour van 2017, waar Sagan naar huis werd gestuurd nadat hij Mark Cavendish ten val bracht.

Op het Slowaaks kampioenschap, waar tegelijk ook het Tsjechisch kampioenschap werd gereden, werd voor de twee titels gesprint. De Tsjech Mathias Vacek sprintte makkelijk naar de Tsjechische titel.

Maar daarachter kwam Peter Sagan ten val en nam daarbij de Tsjech Paval Bittner mee in zijn val. Sagan ging nadien verhaal halen bij Bittner, maar op nieuwe beelden lijkt de DSM-renner weinig te verwijten. Sagan moest de titel laten aan Matúš Štoček en rijdt zo zijn laatste Tour niet als Slowaaks kampioen.

Hey @benjinaesen Here is better view of that crash. Many people in Slovakia call it simply as a racing incident. Matúš Štoček went to the middle, because after the finish line there were people on the road, Sagan went with him and Bittner stayed in his line and they collided. pic.twitter.com/I9J2fy5uhg