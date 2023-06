AG2R-Citroën neemt twee Belgen mee naar de Tour, Pogacar kent zijn ploegmaats en ook INEOS Grenadiers maakt achttal bekend

AG2R-Citroën heeft zijn selectie bekend gemaakt voor de Tour. Voor het tweede jaar op rij wordt Greg Van Avermaet gepasseerd, twee andere Belgen zijn er wel bij.

Voor het tweede jaar mag Greg Van Avermaet niet mee naar de Tour bij AG2R-Citroën. Geen laatste Tour dus in zijn afscheidsjaar voor de tweevoudige ritwinnaar in de Tour en geletruidrager. Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf zijn er wel bij.

De Australiër Ben O'Connor, dit jaar derde in de Dauphiné en vierde in 2021, is de kopman voor, Benoît Cosnefroy en Felix Gall mikken op ritwinst. Voor de rest zijn ook Nans Peters, Aurélien Paret-Peintre en Clément Berthet van de partij.

Tadej Pogacar kent ook zijn ploegmaats voor de komende Tour. Vegard Stake Laengen, Mikkel Bjerg en Matteo Trentin moeten de Sloveen bijstaan op het vlakke. Voor de bergen heeft de ploeg zich duidelijk versterkt.

Felix Grossschartner en Adam Yates zijn dit jaar erbij gekomen, Rafal Majka en Marc Soler zijn de overige twee renners in steun voor Pogacar.

INEOS Grenadiers heeft zijn ploeg ook rond. Ex-winnnaar Egan Bernal is er voor het eerst sinds 2020 weer bij. Ook Dani Martinez en Carlos Rodriguez gaan voor een klassement.

De veelzijdige Tom Pidcock won vorig jaar de rit naar Alpe d'Huez en mag dit jaar ook zijn kans weer gaan. Verder zijn ook Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Ben Turner en Michal Kwiatkowski aanwezig.