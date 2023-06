Het kamp van de topfavoriet op BK zowaar met lege handen: "Ongelooflijk... Remco reed zo rap, hij heeft ons versmacht"

Het was steeds dezelfde naam die als topfavoriet op het BK naar voren geschoven werd. Het kamp van die topfavoriet had echter niemand op het podium. Het werd immers geen sprint in Izegem.

Jasper Philipsen is de man die in aanloop naar het BK vaak werd opgevoerd. Alpecin-Deceuninck moest dan ook veel werk opknappen. "Er kwam niemand meer helpen in de finale. Onze ploeg kon de kloof in zijn eentje ook niet meer dichten, wat ook normaal is."

VERBRUIKTE ENERGIE DODELIJK

"In deze weersomstandigheden was het dodelijk dat de ploeg al die krachten moest verbruiken", realiseerde Philipsen, die zelf aangaf niet top te zijn. "Ik heb Remco Evenepoel nog zien vertrekken. Bij mij zelf waren de benen niet goed genoeg om aanvallend te kunnen koersen. Met de Tour komt er al snel een nieuw doel aan."

© photonews

Dries De Bondt schoof nog mee in het groepje Evenepoel. "Ik wist dat Remco ging gaan, het was een getelefoneerde aanval. Ik moest alleen maar volgen. Als dat lampje op rood springt, gaat het niet, hé. Ik had geen beurt op kop gedaan, maar kon toch niet mee."

De voormalig Belgisch kampioen was dus bijzonder eerlijk. "Op het BK in Gent was ik ook al eens met hem op pad. Hij reed zo rap. Ongelooflijk. Hij heeft ons versmacht. Mijn opdracht was om in zijn wiel te zitten. Ik zat zo op de limiet."

PLOEG OPGESOUPEERD

"We hebben bijna heel de ploeg opgesoupeerd om een supersterke Van Aert en Lampaert terug te halen", merkt De Bondt ook op. "Je houdt nog een paar mannetjes over voor de finale, maar dat betekent niet dat die nog fris zijn. Ik heb het nog niet veel meegemaakt, zo afzien. Het gaat een paar dagen duren eer ik hier van hersteld ben."