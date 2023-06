Jumbo-Visma wil met deze acht namen voor tweede Tourzege op een rij gaan, Lidl-Trek met knipoog naar nieuwe sponsor

Zaterdag gaat in Bilbao de 110de Tour de France van start. Jumbo-Visma gaat met de verwachte ploeg voor een tweede eindzege op rij.

De ploeg van Jumbo-Visma heeft maar twee andere namen dan vorig jaar. Primoz Roglic en Steven Kruijswijk zijn er nu niet bij, nieuwkomers Wilco Kelderman en Dylan van Baarle (Nederlands kampioen) zijn hun vervangers.

De winnaar van vorig jaar, Jonas Vingegaard, is dit jaar de enige kopman van de ploeg. Hij krijgt opnieuw de steun van drie Belgen: Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck.

"Het is onze ambitie om het geel opnieuw naar Parijs te brengen. We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt", klinkt het bij sportief directeur Merijn Zeeman.

Stuyven enige Belg bij Lidl-Trek

Lidl-Trek, vanaf de Tour de nieuwe naam van Trek-Segafredo, heeft zijn nieuwe uitrusting nog niet bekend gemaakt, maar de acht namen wel. Daarin zoals verwacht maar één Belg met Jasper Stuyven, Edward Theuns blijft opnieuw thuis.

Mattias Skjelmose (Deens kampioen) en Giulio Ciccone zijn de kopmannen in de bergen, Mads Pedersen mikt op ritwinst in de sprint. Alex Kirsch (Luxemburgs kampioen), Quinn Simmons (Amerikaans kampioen), Juan Pedro Lopez en Tony Gallopin mogen ook mee.

In de stijl van een kassaticket, een knipoog naar nieuwe sponsor Lidl, kondigde de ploeg ook hun selectie aan voor de Giro Donne, de Giro voor vrouwen die vrijdag van start gaat.