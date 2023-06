Mathieu van der Poel steelt de show met spectaculair kunstje, maar foetert ook op concurrentie: "Dat hebben ze nu ook geleerd"

Geen derde nationale titel voor Mathieu van der Poel. Hij zat in de tang van Jumbo-Visma en werd derde.

"Een frustrerende wedstrijd. Zoals ik had voorspeld, is dit voor mij van de lastigste wedstrijden van het seizoen. Dat was nu opnieuw het geval", zei Van der Poel bij In de Leiderstrui.

"In de laatste honderd kilometer heb ik gesprongen op alles wat bewoog, om mij op die manier in kansrijke positie te houden. Dat lukte, maar op een gegeven moment moest ik gokken om te willen winnen.".

Aan winst denken

Van der Poel gokte op het moment dat Van Baarle versnelde, achteraf gezien dus de foute gok want die pakte zijn eerste titel op de weg. "Er zaten nog een paar jongens die niet van Jumbo-Visma waren, en ik ga niet alles terughalen. Dat hebben ze nu ook geleerd."

"Ik heb alles goed gedaan, maar op een gegeven moment moet je aan winst denken. Dylan is ook een heel mooie kampioen, dus Jumbo-Visma heeft het goed gedaan. Daar kan ik niets tegenin brengen."

Kunststukje in de finale

Van der Poel haalde in volle finale nog eens zijn technische skills boven. Een bidon die midden op de weg leg, tikte Van der Poel met zijn voorwiel weg.