Ontgoochelde Greg Van Avermaet mag geen tiende en laatste Tour rijden en haalt uit naar zijn ploeg

Greg Van Avermaet zal in zijn laatste jaar geen tiende Tour de France rijden. Hij is duidelijk teleurgesteld en had meer respect verwacht.

Voor het tweede jaar op rij blijft Greg Van Avermaet thuis van de Tour. Zijn ploeg AG2R-Citroën wilde meer klimmers meenemen en dus valt Van Avermaet af. Hij moet de ontgoocheling verbijten, want hij had echt gehoopt nog een laatste keer de Tour te kunnen rijden. Van Avermaet vindt dat hij er alles aan gedaan heeft, maar de ploeg had volgens hem meer verwacht van zijn Dauphiné. Van Avermaet bereidde zich perfect voor en ging zelfs nog op stage. "Ik had gehoopt op basis van mijn palmares, mijn ervaring en mijn verleden in de Tour mee te mogen. In andere ploegen werden renners op die waarden geselecteerd, maar blijkbaar deed het er bij mijn ploeg niet toe", zegt hij bij Sporza. Liever geen Vuelta Van Avermaet zou eventueel wel nog de Vuelta kunnen rijden, maar daar lijkt hij weinig zin in te hebben. "Ik heb in kleinere rittenwedstrijden en eendagskoersen meer kansen om mooie resultaten te rijden, zoals in Québec en Montréal." Van Avermaet hoopt zich binnen een week weer te kunnen focussen op koers en alsnog een laatste mooi najaar te rijden waarin hij zich nog eens kan laten zien.