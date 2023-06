Remco Evenepoel zet zich naast Eddy Merckx met Belgische titel, ook Alec Segaert bijna even straf

Remco Evenepoel heeft in Izegem zijn eerste Belgische titel op de weg gepakt. En dat in de regenboogtrui.

Belgische wereldkampioenen zijn sowieso al schaars. In de 21ste eeuw werden enkel Philippe Gilbert, Tom Boonen en Remco Evenepoel al wereldkampioen. Dat de huidige wereldkampioen dan ook nog eens Belgisch kampioen wordt is helemaal uitzonderlijk.

Evenepoel deed het dus afgelopen zondag, slechts twee Belgen deden het hem voor. Jean Aerts in 1936 en Marcel Kint in 1939. En Evenepoel zette zich met zijn Belgische titel ook naast Eddy Merckx.

Want Evenepoel heeft naast de Belgische titel en de wereldtitel ook al een grote ronde en een monument op zijn naam staan. Dat deed alleen Eddy Merckx hem dus voor.

En ook Alec Segaert zorgde voor een straffe prestatie. Met zijn 20 jaar en 160 dagen is hij de jongste renner sinds Eddy Merckx in 1965, die toen 20 jaar en 45 dagen was, die op het podium staat van het Belgisch kampioenschap.

Belgian 🇧🇪 title (road)

+

World 🌈 title (road)

+

Grand Tour

+

Monument on palmares



= Eddy Merckx & @EvenepoelRemco



👉 Freddy Maertens has first 3, but no monument https://t.co/jirU4HnqSe — Jonas Creteur (@jonas_creteur) June 25, 2023