Jordi Meeus zelf verrast over zijn Tour-selectie en ziet een belangrijke troef voor de massasprints

BORA-hansgrohe verraste met de selectie van Jordi Meeus voor de Tour. Zelf was hij ook verrast en zo maakt Meeus zijn Tour-debuut.

In principe zou ex-groenetruidrager Sam Bennett als sprinter voor BORA-hansgrohe mee naar de Tour de France meegaan, maar de Duitse ploeg verraste en koos voor Jordi Meeus. "Een aantal mensen vertelden me dat er een ploeg rond Bennett werd gemaakt. Ik was dus wel verrast toen ik ze me belden", aldus Meeus bij Wielerflits.

Meeus maakt zijn debuut in de Tour en ziet ook kansen: "Ik weet dat er waarschijnlijk in rit 3, 4 en 7 gaat gesprint worden. Ik denk dat er in totaal 5 tot 7 sprintkansen zijn. Dat is mooi. Het doel is natuurlijk om daar eentje van te winnen."

"Het is mijn 1e Tour", ging Meeus verder. "Als ik het gevoel ga hebben dat ik voor de prijzen kan meedoen en in de buurt van de zege kan komen, ga ik blij zijn. Het zou geen drama zijn als ik geen enkele etappe zou winnen."

Al weet Meeus ook dat hij met Danny van Poppel een uitstekende lead-out voor zich heeft: "Als ik zijn wiel zal kunnen houden, weet ik dat dichtbij een ritzege zal zijn."