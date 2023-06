Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen en dan nog moet Van der Poel vol aan de bak: "Er moet nog wat bij"

Na de zeges van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix kon de champagne al eens bovengehaald worden bij Alpecin-Deceuninck. Ze willen vooral dat zich dat voortzet, geen tijd om op de lauweren te rusten.

Er wordt veel verwacht van Mathieu van der Poel, niet in het minst bij zijn eigen ploeg. Leven ze bij Alpecin-Deceuninck nu dan niet zonder prestatiedruk toe naar de Tour? "Het feit dat we het hier over onze ambities hebben, beantwoordt de vraag al voor een stuk, denk ik. En dat gaat specifiek op voor Mathieu", aldus Christoph Roodhooft in HLN.

"Voor een renner van zijn kaliber kan je niet zeggen dat het seizoen nu al geslaagd is", waarschuwt Roodhooft, hopend dat die extra glans voor Van der Poel er bijvoorbeeld komt met een ritzege in de Tour de France. "Er moet nog wat bij."

TOUR-AMBITIES LOS VAN VOORJAAR

Ook in Het Nieuwsblad benadrukt de manager van Alpecin-Deceuninck dat de ambities in de Tour niet gekoppeld mogen worden aan het voorjaar. Dat moet volgens hem los staan van mekaar.