VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE: Een prijs die Tadej Pogacar een record kan opleveren of verrast iemand?

Zaterdag gaat de Tour de France van start. Zo zal ook de strijd om de witte trui weer losbarsten. Tadej Pogacar is de topfavoriet. Al kan zijn pols of een verrassing hem van een record houden.

Tijdens de voorbije 3 seizoenen won Tadej Pogacar telkens met overmacht de jongerentrui. In 2022 won hij die zelfs met bijna een uur voorsprong. Ook in zijn laatste seizoen is Pogacar de topfavoriet om de witte trui mee naar huis te nemen. Zo zou hij dat nevenklassement voor de 4e keer winnen en recordhouder in de Tour worden.

Of Pogacar voor de witte trui veel concurrentie zal hebben, zal ook afhangen van zijn pols. In Luik-Bastenaken-Luik kwam hij zwaar ten val en liep hij een breukje in de linkerpols op. Pogacar moest geopereerd worden en stond voor een lange revalidatie.

Eerst revalideerde Pogacar in Monaco. Nadien ging hij op hoogtestage in Spanje. Zijn updates klonken steeds positief en een week voor de Tour keerde hij even terug naar Slovenië voor de nationale kampioenschappen. Hij won zowel de tijdrit als de wegrit. Zo kreeg Pogacar nog een extra vertrouwensboost.

© photonews

Voor de concurrentie kijken we vooral naar Mattias Skjelmose. Hij won de Ronde van Zwitserland mede dankzij op een aankomst bergop te zegevieren en een goede tijdrit op de slotdag te rijden.

Daarnaast is er ook Carlos Rodriguez die vorig jaar met een 7e plaats in de Vuelta doorbrak. Dit jaar toonde hij al zijn goede vorm met een 4e plaats in de Ruta del Sol en een 9e plaats in de Dauphiné.

© photonews

Verder wordt het ook rekening houden met Felix Gall. In de Ronde van het Baskenland (10e) en de Ronde van de Alpen (9e) toonde hij zich al een uitstekende klimmer. In de Ronde van Zwitserland stond hij lange tijd 2e, maar de slottijdrit nekte hem en hij werd uiteindelijk 8e.

Ten slotte is het ook naar Tobias Halland Johannessen en Matteo Jorgenson uitkijken. Johannessen kende dit seizoen wat fysieke problemen, terwijl Jorgenson in de Ronde van Romandië 2e werd. Al was de Dauphiné met een 63e plaats wat minder. Ook zijn we benieuwd naar wat Tom Pidcock en de debuterende Maxim Van Gils zullen doen.

ONZE STERREN

**** Tadej Pogacar

*** Mattias Skjelmose

** Oscar Rodriguez, Felix Gall

* Tobias Halland Johannessen, Matteo Jorgenson, Tom Pidcock, Maxim Van Gils