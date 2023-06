Peter Sagan kruipt door het stof na dronken scooterrit, Sven Nys maakt duidelijk wat hij ervan vindt

Peter Sagan is aan zijn laatste maanden als wegwielrenner bezig. Maar die verlopen niet van een leien dakje.

Woensdag raakte bekend dat Sagan op 12 mei om 11u35 betrapt werd met 3,36 promille in zijn bloed, wat tussen de 15 tot 20 glazen bier zijn. Sagan was op dat moment zijn scooter aan het parkeren in Monaco toen twee agenten hem opmerkten.

De Slowaak kreeg drie maanden cel met uitstel en moet het ook drie maanden zonder rijbewijs stellen. In een video op Instagram bood Sagan zijn excuses aan.

"Het spijt me heel erg dat ik het verknoeid heb tijdens een moment van zwakte. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn familie en vrienden, mijn team, de sponsors en iedereen die mij steunt. Ik wil hieruit leren en een beter persoon worden."

Sven Nys ziet het als een zoveelste teken van verval van de Slowaak. "Peter Sagan bracht Rock & Roll in de koers en dat was cool. Alleen zijn de afgelopen jaren de snaren van zijn gitaar gesprongen. Zo jammer en pijnlijk om een topatleet zo te zien spartelen."