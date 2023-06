Analist is kritisch voor Jumbo-Visma in de Tour de France: "Dan kies je voor hen, toch"

Stef Clement is kritisch voor Jumbo-Visma. De ex-renner en analist snapt de Tour-selectie van zijn ex-team niet.

Jumbo-Visma koos ervoor om Primoz Roglic voor de Tour de France thuis te laten. Wout Van Aert is er wel bij, maar mogelijk gaat hij al vroeger naar huis. Zijn vrouw is namelijk hoogzwanger.

"Je hebt jezelf als team kwetsbaar gesteld", was Stef Clement, ex-renner van onder meer het Nederlandse team, bij de NOS kritisch. "Je laat al een wereldtopper thuis en dan stelt een andere dat hij misschien ook eerder naar huis gaat. Ik vind het verrassend dat Roglic niet meegaat. Je hebt 2 van de beste 3 ronderenners ter wereld in huis. Dan kies je voor hen, toch?"

Dat Van Aert toch in de Tour zit, vindt Clement dan weer wel goed: "Hem moet je altijd meenemen. Hij is een goede teamplayer."

Michael Boogerd trad hem daarin bij: "Het is heel menselijk dat Van Aert naar huis wil, maar Jumbo-Visma pakt hem mee, omdat hij in het begin van onschatbare waarde kan zijn. In de ritten met de Jaizkibel, in de Pyreneeën en met de Puy-de-Dôme zal hij voor het team wel onmisbaar zijn."