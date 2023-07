Roger De Vlaeminck heeft duidelijk advies voor Wout van Aert: "Hij moet zijn bidon niet op de grond smijten"

Roger De Vlaeminck toont begrip voor de situatie van Jonas Vingegaard. Maar dat de doelen van Van Aert en Vingaard niet compatibel zijn, vindt hij ook.

In België vinden heel wat analisten en ex-renners dat Jonas Vingegaard wel degelijk een kopbeurt had moeten doen voor Wout van Aert in de tweede rit. Maar Roger De Vlaeminck begrijpt de Deen ook.

"Als je rijdt om de Tour te winnen, moet je toch niet gaan knechten voor een sprinter", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar hij vindt ook dat een sprinter zoals Van Aert niet moet knechten in de bergen.

Vertrekken bij Jumbo-Visma

Van Aert moet weg bij Jumbo-Visma, vindt De Vlaeminck. En naar een ploeg gaan waar er renners in dienst rijden voor hem. En De Vlaeminck heeft ook nog een duidelijk advies voor Van Aert.

"Hij moet zijn bidon niet op de grond smijten." Van Aert zou moeten beseffen dat Vingegaard de kopman is bij Jumbo-Visma in deze Tour. Hij moet ervoor zorgen dat hij niet meer in zo'n situaties terechtkomt door te vertrekken.