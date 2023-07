'Oliver Naesen kan rekenen op de interesse van twee Belgische teams'

Oliver Naesen is dit jaar einde contract bij AG2R-Citroën. Maar zijn toekomst in het peloton lijkt nu al zeker.

Toen het Zwitserse IAM Cycling er in 2016 mee ophield trok Oliver Naesen in 2017 naar het Franse AG2R-Citroën. Daar rijdt hij intussen zeven jaar, dit jaar loopt zijn contract ten einde en er is momenteel nog geen nieuw contract. Ook zijn broer Lawrence Naesen (30) is einde contract.

Terwijl Greg Van Avermaet (38) volgend jaar afzwaait, gaat de zes jaar jongere Naesen wel nog altijd door. Volgens Het Nieuwsblad tonen de Belgische ploegen Intermarché-Circus-Wanty en Lotto-Dstny interesse in Naesen.

Bij Lotto Dstny zou Naesen onder meer Arnaud De Lie moeten bijstaan tijdens de klassiekers. Een verlengd verblijf bij AG2R-Citroën is echter ook niet uitgesloten, waar Naesen op dit moment de Tour rijdt in dienst van kopman Ben O'Connor. Na vier ritten staat de Australiër wel al op 1'41".

Een reden om te vertrekken bij het Franse team, is mogelijk ook de nieuwe fietsen waarmee AG2R-Citroën vanaf volgend jaar zou rijden. Het zou volgens geruchten namelijk BMC ruilen voor fietsen van Decathlon.