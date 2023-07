Wout van Aert laat zich uit over declassering van Mathieu van der Poel in de sprint

Wout van Aert kon zich dinsdag niet echt mengen in de sprint, maar werd toch nog negende. Van Aert is vooral blij dat hij recht bleef.

Van Aert verklaarde bij Sporza dat hij zich dinsdag liet wegdrummen in aanloop naar de sprint op het autocircuit van Nogaro. En dat terwijl een groot deel van zijn ploeg wel vooraan zat. "Als ik daar had gezeten, dan zou het een mooie kans geweest zijn", zei Van Aert bij Sporza.

Het was bijzonder hectisch in de finale met meerdere valpartijen. "Ik houd niet van dat duwen en trekken, ik vermijd liever die risico's", zei Van Aert nog. Gelukkig kon hij wel recht blijven.

Er wordt ook nagedacht over een systeem met bijvoorbeeld gele kaarten of een aanpassing van de regel van de drie kilometer. Van Aert vindt het echter een moeilijke discussie. "Ik vind het zeker al goed dat het gedrag van sommige renners (onder meer Van der Poel, nvdr.) bestraft wordt als dat nodig is."