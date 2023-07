🎥 Wow! Wout van Aert krijgt bijzonder aangename verrassing van supercreatieve fan die hem alle eer aan doet

Wout van Aert is nog altijd heel erg populair en heeft fans die wel heel erg creatief omgaan met hun adoratie voor hem. Het meest recente bewijs is daarvan geleverd.

Voor de start van de zesde etappe in de Tour de France werd Wout van Aert door een fan een tekening getoond waarop de wielrenner is afgebeeld. En het moet gezegd: het resultaat is verbluffend en doet de wielerkampioen Van Aert alle eer aan. Het is haast een kunstwerk.

Wout van Aert plaatste links bovenaan zijn handtekening op de witte achtergrond. Vervolgens nam Van Aert ook zelf een foto van de tekening en poseerde hij met veel plezier voor een foto met de maker ervan. Een bijzonder aangename verrassing alvast om de dag mee te beginnen.

Ook bij zijn ploeg Jumbo-Visma steken ze niet onder stoelen of banken hoezeer ze onder de indruk zijn. "Fanart van een ander niveau, wow gewoon", staat op de Twitterpagina van de wielerploeg.