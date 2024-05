Wout van Aert kiest resoluut voor recept dat hem al een pak succes heeft opgeleverd

Wout van Aert gezond en wel in het peloton: het is een beeld waar we niet genoeg van krijgen. Dat zullen we binnenkort weer kunnen gadeslaan.

U kon al lezen dat Van Aert aankondigde dat hij zoals verwacht na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen zijn grote comeback zal maken in de Ronde van Noorwegen, van donderdag 23 tot en met zondag 26 mei. Het is wel een duidelijke keuze van Van Aert en zijn entourage om daar zonder verwachtingen naar toe te leven.

Er is ook een goede reden om voor die aanpak te opteren. Die werd ook gehanteerd in de eerste weken na zijn crash en is wat hem al zo ver heeft gebracht. "We doen alles stap voor stap", verklaart de man die de twee belangrijkste afspraken uit zijn voorjaar moest missen. "Dat is in het hele herstelproces ook het beste gebleken."

STAP VOOR STAP VOOR VAN AERT

Zo bekijken ze het ook bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Ze zijn al lang weer blij dat Van Aert opnieuw in staat is om te koersen. Al wat daar nog bij komt, is gewoon bonus. "Het is heel mooi dat Wout na zijn zware val weer deel uitmaakt van ons team", zegt sportief manager Merijn Zeeman ook nog op de webstek van de ploeg.

Nadat het uitrijden van Dwars door Vlaanderen hem niet gegund was, zal Wout van Aert bijna twee maanden geen koers gereden hebben. Logisch dat dan de verwachtingen wat getemperd worden. Moest het in Noorwegen toch mogelijk zijn een resultaat te rijden, zou dat wel een stevige opsteker zijn met het oog op het vervolg.

GEEN ZEKERHEID OVER TOUR-DEELNAME VAN AERT

Het is nog altijd niet geweten of Visma-Lease a Bike van plan is om Van Aert mee te nemen naar de Tour de France. Mogelijk hangt dat ook deels af van het herstel van Jonas Vingegaard.