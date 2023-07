De mindset van Wout van Aert ontleden dé grote uitdaging voor elke analist: Sven Nys doet een verdienstelijke poging

Wat is nu de mindset van een wielerkampioen als Wout van Aert tijdens een Tour-bergrit? Sven Nys doet een poging om die te ontleden.

In de vijfde Tourrit toonde Van Aert zich bijzonder gretig. Welke bedoeling ging hierachter schuil? "Van Aert zat op een moment virtueel in het geel. In eerste instantie ging hij er waarschijnlijk voor om deze etappe te winnen", schat Sven Nys het in De Avondetappe in. "Dat denk ik wel."

Bovendien kon Jumbo-Visma er sowieso wel bij varen. "Voor de ploeg was het vooral kwestie om een sterke man vooraan te hebben. Die weet dan: als Jonas Vingegaard straks komt, kan ik hem waarschijnlijk nog uit de wind zetten. Uiteindelijk is Wout net niet mee voorop over de top van die laatste klim geraakt."

RUIME KOPGROEP

Nog een geluk voor Pogacar. "Anders was de voorsprong van Vingegaard nog groter geweest. Uiteindelijk was dat wel de intentie." In de ruime kopgroep die was ontstaan, moest Van Aert afrekenen met veel sterke concurrenten. "Er zaten te veel klassementsmannen in de groep met het potentieel om te winnen."

Desalniettemin strooit Nys met lof naar Van Aert en ziet hij nog wel mogelijkheden in deze Tour de France. "In enkele lastige etappes is hij de enige man uit het voorjaar, met zijn gewicht, die mee is. Als het iets later in de Tour is, is het ook een iets andere manier van koersen."