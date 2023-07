Hoe Wout van Aert een ware gesel is voor sommige collega's in het Tour-peloton: een nieuwe getuigenis is een feit

Wout van Aert laat de jongste dagen geen kans onbenut om alles te geven in de Tour. Zijn collega's moeten dat aan de lijve ondervinden.

Tobias Johannessen van Uno-X was één van de vele renners die in de vijfde etappe samen met Wout van Aert deel uitmaakte van een grote ontsnapping. Van Aert demarreerde verschillende keren en dan was het voor vele andere vluchters alle hens aan dek om te kunnen volgen.

Voor wie dat probeerde, was het afzien. Hierover getuigde Johannessen voor aanvang van de zesde Tourrit wanneer hij de pers te woord stond. "Gisteren heb ik mezelf kapot gereden in het wiel van Wout van Aert", moest de 23-jarige Noor toegeven.

🗣️"Hier j'ai tout donné dans la roue de Wout van Aert !" -🇳🇴 @TobiasJohannes1 #TDF2023 pic.twitter.com/tk2v1JqYfz — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2023

Ook in rit 6 spaarde Van Aert de concurrenten niet, want hij kwam op kilometer nul al met een versnelling voor de dag en verzette een hele dag lang bergen werk. Ondanks de pijn van de dag voordien ging Johannessen opnieuw met hem op pad en ook hij was tot diep in de finale vooraan te vinden.