José De Cauwer maakt perfect duidelijk of er nu zwaar getild moet worden aan het lossen van Tadej Pogacar of niet

Tadej Pogacar die moet lossen, het is een beeld dat je niet elke dag ziet. José De Cauwer maakt duidelijk welk belang nu aan dat ene moment gehecht moet worden met het oog op het verdere verloop van de Tour.

Tijdens de tv-uitzending gaf De Cauwer al aan wat dit betekent voor Pogacar. "Dit is een klap, hoor. Een eerste ferme tik. Vingegaard is de winnaar van de dag, verbloemde de gewezen bondscoach en cocommentator de zaken niet. Die 53 seconden, waar ga je die terugnemen? Wetende dat er opnieuw een spektakelstuk zit aan te komen."

VOLGENDE AANVAL

"Dan moet je heel snel herstellen. Vingegaard zal opnieuw gebruik willen maken van de omstandigheden", voorspelt De Cauwer al snel een volgende aanval. "Dit was er 'boenk' op." De dagen voordien toonde Pogacar nochtans geen tekenen van zwakte. "We kunnen toch wel spreken van een ommekeer, van een absolute ommekeer."

Later in de analyse bij Sporza werd nog eens de nadruk gelegd op de sterkte van Vingegaard. "Hij had geen masterplan van Jumbo-Visma nodig. Man tegen man was de Deen gewoon beter dan Pogacar. Het zou arrogant zijn om te zeggen dat de Tour gereden is. Maar het is natuurlijk wel iets dat mentaal hard zal aankomen."