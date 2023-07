Leidster Annemiek van Vleuten voert een machtig bisnummer op in Giro Donne en kan de eindzege al ruiken

Winnen als leidster in de Giro: Annemiek van Vleuten deed het nog maar net en een bisnummer liet niet lang op zich wachten. Het is in het klassement enkel nog spannend voor de ereplaatsen.

Met twee beklimingen van tweede categorie en twee van derde categorie kondigde de rit van Albenga naar Alassio zich weer aan als een rit voor de klassementsrensters. Het peloton ging van start zonder Lorena Wiebes: de sprintster van SD Worx last in aanloop naar de Tour de France Femmes nog een rustperiode in. Op zo'n tien kilometer van het einde nam Van Vleuten afstand van de meeste concurrenten. Enkel Labous, Realini en Fisher-Black kuisten hun tenen nog uit om aan te klampen. Op de top van de laatste klim van tweede categorie bleven ze vooraan nog met drie over: Fisher-Black was er dan toch niet in geslaagd om nog aan te sluiten. SOLO OP SLOTKLIM Dan restte nog de klim van derde categorie naar Alassio. Van Vleuten loste op de laatste oplopende stroken ook Labous en Realini. Een nieuwe triomf dus voor de Nederlandse: Labous werd tweede op 13 seconden en Realini derde op 20 seconden. Annemiek van Vleuten na de winst in rit 7 dus nog wat steviger in die roze leiderstrui.