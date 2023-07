Pogacar grapt na zege voor Urska over record Cav en is vooral erg opgelucht: "Dan was het koffers pakken en naar huis"

Tadej Pogacar verdient een diepe buiging voor zijn weerbaarheid. Zelf gaf hij er eentje voor zijn Urska, die inmiddels met een hersenschudding de Giro Donne verlaten heeft. De wederopstanding van haar verloofde in de Tour is ondertussen groot nieuws.

Want een dag eerder moest die nog passen wanneer Vingegaard er vandoor ging. Op de klim naar Cauterets-Cambasque waren de rollen omgekeerd. "Ik wil niet spreken van een revanche. Het is wel mooi om te winnen en om tijd terug te pakken. Ik voel me een beetje opgelucht. Ik voel me nu weer veel beter."

Dat is een open deur intrappen. Was hij bezorgd na het opgelopen tijdsverlies? "Wie zou dat niet zijn? De prestatie van Jonas Vingegaard gisteren was ongelooflijk. Toen zijn ploeg begon te rijden op de Tourmalet, dacht ik: "Shit! Als het weer hetzelfde is als gisteren...""

TIENDE TOURRITZEGE

Wat gingen dan de gevolgen zijn? "Dan was het koffers pakken en naar huis. Ik had deze keer goede benen. Ik kon comfortabel volgen op de Tourmalet en voelde dan het juiste moment om zelf te gaan. Op het einde was het dan ook een grote opluchting. Dit is mijn tiende ritzege in de Tour. Ik kom eraan, Mark Cavendish!"

Dat is uiteraard een grapje: aan de 34 ritzeges van Cavendish en Merckx zit Pogi nog niet meteen. De UAE-kopman stijgt wel naar plek 2 in het klassement. "Dit is een perfecte kloof ten opzichte van diegenen achter mij. Het zal tot de laatste rit een groot gevecht zijn. Deze zege is voor Urska, zij heeft me alle kracht gegeven."