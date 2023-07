Sven Nys stelt de tactiek van de ploeg van Tadej Pogacar serieus aan de kaak: "Ik zou het anders gedaan hebben"

Uiteindelijk kon Tadej Pogacar niet volgen, maar wat met de tactiek van zijn ploeg? Sven Nys vond die niet heel erg slim.

Na het oplopen van tijdsverlies was Pogacar vooral met zijn gedachte bij zijn verloofde na haar val. "Dat komt wel boven de sport. Dat is een goeie reactie", vond Sven Nys, die mee aanschoof in De Avondetappe. "Daarna komt wel het besef op sportief vlak: "Wat is hier allemaal gebeurd?""

ONGESCHREVEN WET

Nys vond het ook goed dat Pogacar strijdvaardig bleef en stelde zich vragen bij het koersgedrag van diens ploeg toen dat Hindley voorop was. "Het is een ongeschreven wet dat de ploeg van de gele trui verantwoordelijkheid moet nemen. Ik zou gezegd hebben aan Jumbo-Visma: jullie hebben de uittredende rondewinnaar, waarom rijden jullie niet?"

"Als UAE niet had gereden, dan was het chaos en een heel andere finale geweest. Ze waren vrij zelfzeker dat Pogacar deze rit tot een goed einde ging brengen. Dat is anders uitgedraaid en ze hebben renners serieus opgesoupeerd. Ik zou het anders gedaan hebben", staat Nys op zijn strepen.

INDRUKWEKKENDE AANVAL

Even naar het moment dan waarop Pogacar loste. "Hij kan op dit moment niet sneller. Pogacar gaat niet zomaar groeien in 24 uur tijd. Er komt opnieuw een aanval van Vingegaard, daar kan je nu al vanuit gaan. Zijn inspanning was indrukwekkend, zijn waarden waren op de limiet."