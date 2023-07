Lennert Van Eetvelt voelt zich na zijn 1e profzege in de Sibiu Tour nog niet zegezeker: "We mogen ons niet laten verrassen"

In de Sibiu Tour pakte Lennert Van Eetvelt zijn 1e profzege. Hij pakte ook meteen de leiderstrui en kan zo de Roemeense rittenkoers winnen. Al voelt hij zich zeker nog niet zegezeker.

In de 2e rit van de Sibiu Tour stond er op de slotklim naar Bâlea Lac geen maat op Lennert Van Eetvelt. Op zo'n 3 km van de streep viel hij aan en liet hij alles en iedereen achter. Zo pakte de neoprof zijn 1e profzege en nam hij ook de leiderstrui over.

"Ik voelde me met de kilometer beter worden en genoot echt op de slotklim", vertelde Van Eetvelt via Belga. "Klimmen boven de 2000 meter was geen simpele opdracht, maar ik heb me enorm geamuseerd en ben natuurlijk zeer blij met mijn 1e profzege. Hopelijk volgen er nog zeges."

Rit 3 is ook een bergetappe en de aankomst ligt ook boven op een berg. "Het wordt weer een lastige opdracht met een aankomst bergop", weet Van Eetvelt. "We zullen aandachtig moeten koersen en ons niet mogen laten verrassen. Aan het eind zullen de sterkste renners het wellicht opnieuw uitvechten en hopelijk kunnen we er staan en de leiderstrui tot het einde verdedigen."