Neoprof van Lotto Dstny grijpt op een zware slotklim de macht in de Sibiu Tour

Lennert Van Eetvelt (21) heeft de koninginnenrit in de Sibiu Tour gewonnen. Op een zware slotklim was hij de sterkste en pakte hij ook de leiderstrui. Voor Van Eetvelt is het zijn 1e profzege.

Op dag 2 van de Sibiu Tour stond er al meteen een zware aankomst bergop op de planning. Vanuit Sibiu ging het richting Bâlea Lac. De laatste 23,9 km gingen omhoog met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9%. De rit was 155 km lang.

9 renners zaten in de vroege vlucht, maar het was al snel duidelijk dat de winnaar in het peloton zou zitten. De voorsprong van de kopgroep was beperkt en uiteindelijk werden ze ook tijdig gegrepen.

Daarna was er een nieuwe aanval. Eén renner ging solo en krijg zo'n 45 seconden voorsprong. BORA-hansgrohe hield echter de controle.

Op minder dan 3 km van de streep was alles weer te herdoen, maar het peloton was ondertussen al flink uitgedund. Daarop viel Lennert Van Eetvelt aan. Iedereen moest passen en ze zagen hem pas na de streep weer terug. Zo pakte de neoprof zijn 1e profzege en pakte hij ook de leiderstrui over. Matteo Badilatti was 2e en Mark Donovan 3e.