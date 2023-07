🎥 SD Worx doorbreekt de hegemonie van Annemiek van Vleuten in een stevige aankomst bergop

Blanka Vas heeft de 8e rit in de Giro Donne gewonnen. Ze won op een aankomst bergop een stevig sprintje. Annemiek van Vleuten blijft de leidster in Italië.

Na de rustdag was de Giro Donne op het eiland Sardinië aanbeland. Vanuit Nuoro ging het over glooiende wegen naar Sassari. De rit was bijna 126 km lang en het ging voortdurend op en af. Al was er officieel slechts één helling: de Romana-Ittiri (9,8 km aan 3,1%), met de top op zo'n 30 km van de streep. Ook de aankomst in Sassari lag op een helling.

Verschillende rensters probeerden een ontsnapping op te zetten, maar geen enkele poging droeg ver. Op de Romana-Ittiri reed Floortje Mackaij bijna de hele helling voorop, maar net na de top werd ze opnieuw gegrepen. In de afdaling glipte ze met 9 andere rensters weg, maar ook die vlucht ging niet door.

Alles werd op de slothelling naar Sassari beslist. Fenix-Deceuninck probeerde met Carina Schrempf een sprint nog te ontlopen, maar werden voor de slotkilometer gegrepen. Uiteindelijk was Blanka Vas de sterkste. Ze won voor Chloe Dygert en Liane Lippert. Annemiek van Vleuten blijft leidster.