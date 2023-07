Marc Sergeant ziet iets opeens opvallen in de Tour: "Een praatje met Mathieu van der Poel? Hij lijkt wel bondgenoten te zoeken"

De strijd in de Tour de France gaat verder en daarbij is Marc Sergeant zich iets opgevallen: Tadej Pogacar is met een charmeoffensief bezig. Zo wil hij zich wapenen om de strijd tegen Jumbo-Visma aan te gaan.

De 1e dagen gaf Tadej Pogacar nog steekjes richting de concurrentie en dan vooral richting Wout Van Aert. Hij imiteerde Van Aert toen die zijn drinkbus kapotgooide en bij de discutabel sprint in Bayonne zei Pogacar dat Van Aert de benen niet meer had. In de Pyreneeën kreeg Pogacar eerst nog een tik. Jonas Vingegaard smeerde hem meer dan een minuut aan, maar nadien sloeg de Sloveen zelf toe en deed hij wat van zijn achterstand af. Na de Pyreneeën lijkt hij zich al anders te gedragen, zo merkte Marc Sergeant op. "Op de Col de Aspin viel het me al op: Pogacar stak voor Neilson Powless zijn duim op. De Amerikaan had net zijn bergtrui heroverd", aldus Sergeant bij Het Nieuwsblad. "Ook in de rit naar Bordeaux was hij heel sociaal. Overal een praatje slaan en heel lang met Mathieu van der Poel bijvoorbeeld. Voor mij is dat toch een beetje naar bondgenoten zoeken." Volgens Sergeant wil hij die bondgenoten zoeken om de strijd met Jumbo-Visma aan te gaan. "De voorbije dagen zal hij gevoeld hebben dat hij elke bondgenoot kan gebruiken. Op een persconferentie sprak hij zelfs zijn lot met Wout Van Aert uit, met wie hij eerder al een paar keer had gespot", besloot Sergeant.