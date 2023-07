Pech op het slechtst mogelijke moment voor neoprof Lotto Dstny nekt hem in zware bergrit Sibiu Tour

Na de zware aankomst bergop van vrijdag stond in de Sibiu Tour opnieuw een zware bergrit op het programma. Deze keer ging het van Brezoi naar Paltinis. Onderweg waren er 5 beklimmingen en waren er meer dan 4000 hoogtemeters. De aankomst lag opnieuw boven met een berg van 17,7 km aan 5%.

Een vroege vlucht van 25 renners vertrok en kleurde de dag. In het peloton was er controle en het werd al snel duidelijk dat de klassementsrenners voor de zege zouden strijden.

Op de 1e stroken van de slotklim werden de laatste vluchters gegrepen en de groep der favorieten dunde fel uit. Op zo'n 5 km van de streep viel Maximilian Schachmann aan. Hij liet alles en iedereen achter en won de zware bergrit.

Achter hem kende leider Lennert Van Eetvelt pech. Hij reed lek en verloor zo kostbare tijd. Zo is hij leider af en is Matteo Badilatti is de nieuwe drager van de leiderstrui. Van Eetvelt staat 4e op 6 seconden van Badilatti.

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด #SibiuTour



The new GC after stage three.



Due to a puncture in the very final, @LennertVEetvelt drops back to 4th on GC but with only 6" behind the race leader, everything is still possible! pic.twitter.com/XKCuePNdT4