Fabio Jakobsen bevestigt vertrek bij Soudal Quick-Step en geeft ook duidelijk aan waarom

Fabio Jakobsen zal Soudal Quick-Step eind dit jaar verlaten. Dat heeft de Europese kampioen nu ook zelf bevestigd.

Het gerucht ging al even en het is nu ook door Jakobsen zelf bevestigd. Na 6 jaar zal hij de ploeg van Patrick Lefevere verlaten. Jakobsen heeft een aflopend contract en dat zal niet meer worden verlengd.

"Vooraf zat het er al aan te komen, maar ik had Patrick nog niet gezien na het voorjaar. Hij moet als baas van de ploeg ook de balans opmaken en ik kan ook goed praten met Patrick. We willen niet met ruzie uit elkaar", zei Jakobsen in De Avondetappe op NOS.

Tim Merlier en Remco Evenepoel

Waarom Jakobsen vertrekt is ook duidelijk. Patrick Lefevere moet budget vrijmaken voor de klimtrein van Remco Evenepoel. "En Tim Merlier ligt nog voor 3 jaar vast", ziet de Nederlander nog.

"Dus als ik nog 2 jaar langer zou blijven, dan zou ik met Remco en een andere topsprinter moeten delen. Ik wil naar de Tour, ik wil sprinten dat zal de komende jaren bij Soudal Quick-Step niet lukken."