Jasper Philipsen stelt duidelijke eis over Mathieu van der Poel op het WK in Glasgow

Jasper Philipsen staat stevig aan de leiding in het groene puntenklassement. Maar hij kijkt ook al vooruit naar het WK in Glasgow.

Na de Tour trekt Jasper Philipsen normaal gezien naar het WK in Glasgow. Hij wordt er een van de beschermde renners en mag zijn kans wagen mocht het een massasprint worden. Evenepoel en Van Aert krijgen dan een vrije rol om aan te vallen.

Al weet Philipsen dat het lastig wordt op het bochtige parcours in Glasgow. "De kans dat het WK een sprint wordt, is klein, maar één op tien, maar op een WK moet je zelfs voor de kleine kansen durven gaan", zei Philipsen bij HLN.

Mathieu van der Poel

Op dat WK in Glasgow zal Philipsen natuurlijk Mathieu van der Poel tegenkomen, die voor Nederland rijdt. Philipsen wil dan ook duidelijke afspraken over het feit dat hij Van der Poel niets in de weg wil leggen op het WK.

"Dat zal ook zo gecommuniceerd worden naar de Belgische ploeg. Ik zal nooit de persoon zijn die achter Mathieu gaat moeten rijden. Dat kan duidelijk besproken worden", stelt Philipsen nog.