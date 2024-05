Van der Poel ziet duidelijk verschil met Vingegaard en Evenepoel: "Ik ben zo niet"

Mathieu van der Poel verdwijnt in de maand mei vaak van de radar. Dat was vorig jaar het geval, maar ook dit jaar. De wereldkampioen trekt daarna op hoogtestage.

Vorig jaar trok Mathieu van der Poel na Parijs-Roubaix de stekker uit zijn voorjaar. De Nederlander kwam pas twee maanden later in Dwars door het Hageland opnieuw in koers. In mei verdween Van der Poel van de radar.

Dit jaar hanteert de wereldkampioen eigenlijk een soortgelijk recept. Na Luik-Bastenaken-Luik op 21 april koerste hij niet meer, pas op 29 juni komt hij bij de start van de Tour in Firenze opnieuw in actie.

Een hoogtestage per jaar voor Van der Poel

Als voorbereiding op de Tour en de Spelen trekt hij net als vorig jaar opnieuw naar La Plagne. "Eén hoogtestage per jaar is meer dan genoeg voor mij. Ik ben niet zoals Remco of Jonas Vingegaard, die dikwijls en lang op hoogte gaan zitten", zegt Van der Poel bij Bahamontes.

In La Plagne zat Van der Poel niet op hotel, maar wel in een chalet, wat het draaglijker maakt. Toch kiest Van der Poel liever voor het Italiaanse Livigno als uitvalbasis voor een hoogtestage.

"Daar kan ik nog afwisselend met de mountainbike trainen. Want drie weken elke dag met de wegfiets, op steeds dezelfde wegen in de bergen heb je geen eindeloze keuze aan routes: dat steekt tegen", stelt hij nog.